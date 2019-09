Sorpresi con eroina e cocaina in auto, nei guai 3 biellesi

Nell’ultima parte del mese di agosto, i militari appartenenti al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Biella, nel corso di un’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno portato a compimento un’altra attività operativa, nel corso della quale hanno sottoposto a controllo una vettura con a bordo quattro soggetti, tutti residenti nel Biellese sospettati di trasportare sostanze stupefacenti.

Sottoposti a perquisizione gli occupanti del mezzo, un soggetto è stato trovato in possesso di 0,562 grammi di eroina e 0,664 grammi di cocaina e, pertanto, è stato segnalato alla locale Prefettura per la violazione dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 mentre altri due soggetti sono stati denunciati - in concorso - alla Procura della Repubblica in quanto detenevano 3,457 grammi di cocaina e gr. 4,77 grammi di eroina, in violazione all’art. 73 D.P.R. 309/90.

Le attività descritte rientrano tra i servizi svolti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Biella, finalizzati al controllo del territorio e delle principali vie di accesso al capoluogo laniero, nell’ambito del contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti.