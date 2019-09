E' stata fermata dalla squadra volante della polizia in via Ivrea a Biella, alle 4 di questa notte 3 settembre, una Opel Tigra con al volante una donna. L'accertamento preliminare all'alcol ha dato esito positivo. Portata in questura il test ha fornito valori di 0,66 e 0,59. Alla biellese è scattata la sanzione e il ritiro della patente. Ora è in attesa di sapere dalla prefettura il tempo di fermo.