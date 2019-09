Biella: tenta di rubare ma viene incastrato dalle telecamere

E' stato denunciato per tentato furto C.M. di 24 anni residente a Biella, a seguito di indagine della polizia. Il giovane, a mezzanotte e mezza del 26 agosto scorso, dalle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza è stato visto aggrapparsi con forza alla maniglia della porta d'ingresso di un'associazione sportiva di via Candelo in città. Il tentativo di furto non è andato a buon fine perchè si è innescato l'antifurto. Il 24enne si è così allontanato velocemente. Questo però non gli evitato la denuncia da parte della polizia.