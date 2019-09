Biella: investito mentre attraversa la strada in via Galimberti

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Galimberti, davanti alla sede della Confartigianato, quando per cause in corso di accertamento della polizia locale, è stata investita da una Fiat Panda. L'anziano è immediatamente stato soccorso dall'equipe medica dell'ambulanza del 118 ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano. Seguiranno aggiornamenti.