Biella: Finisce a terra con la moto, donna in ospedale. Traffico rallentato tra via Addis Abeba e Rosselli

È in corso di accertamento la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco prima delle 9.30 di oggi, martedì 3 settembre, all'incrocio tra via Addis Abeba e via Rosselli, a Biella. Coinvolta nel sinistro una moto Honda guidata da una donna di oltre 40 anni, caduta a terra e ferita nell'impatto con l'asfalto.

Raggiunta da tre ambulanze, la conducente è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata cosciente all'ospedale di Ponderano per le cure del caso. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Ad effettuare i rilievi gli agenti della polizia locale che, al momento, stanno regolando la viabilità.

Seguiranno aggiornamenti.