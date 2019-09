La solidarietà in piazza Cerruti: Tutti a bordo per la LILT Biella contro il cancro FOTO

La 2^ Edizione della Manifestazione denominata “Tutti a bordo per LILT Biella”, manifestazione per sostenere LILT Biella e la lotta contro il cancro, si è svolta domenica scorsa, 1° settembre, in Piazza Cerruti (nel grande piazzale adiacente al Penitenziario e a Città Studi) dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. La giornata è stata organizzata dal Club Alfa Romeo Biella e i Protectors Law Enforcement Motorcycle Club - Italy.

Presenti all’evento il sindaco di Biella, Claudio Corradino, e altri membri della giunta che hanno mostrato interesse e apprezzato l’iniziativa per lo spirito, la dedizione e la grande volontà degli organizzatori e di ogni membro dei club presente, a favore di chi ha bisogno. Il sindaco ha salutato e ringraziato la grande rappresentanza di Forze dell'Ordine intervenute in prima linea (polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria e locale), il gruppo motociclistico LAW ENFORCEMENT dei Protectors, il Club Alfa Romeo e la Referente della LILT.

Bella sorpresa la partecipazione di alcuni membri dell’associazione Inchiostro. Gli organizzatori di Bolle di Malto sono rimasti in piazza Cerruti a sostenere l’iniziativa benefica fino alla fine, per poi avviarsi in piazza Martiri.