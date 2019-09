A Cossato 8 giorni di banchetti e festa con la grigliata degli alpini FOTO

Otto giorni di festa (e banchetti) equamente suddivisi in due settimane. Si rafforza, anno dopo anno, il legame tra i biellesi e la tradizionale grigliata degli alpini di Cossato che, dal 23 agosto al 2 settembre, ha conquistato i palati dei commensali, tra aperitivi, antipasti, grigliate di carne, fritti di pesce e tante altre specialità della casa.

Molti gli affezionati presenti nei locali della sede di via Battisti, tra cui molti amministratori locali come i primi cittadini di Cossato e Biella, Enrico Moggio e Claudio Corradino. Soddisfatto il capogruppo delle penne nere di Cossato, Sergio Poletto: “Un buon numero di partecipanti, in linea con le edizioni precedenti. È stato un buon successo e ringraziamo il vicinato per la pazienza dimostrata in questi giorni, così come tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione: in particolar modo, i ragazzi del servizio, le nostre donne, gli alpini, gli amici degli alpini e i soci aggregati”.