Nuova disinfestazione a Vigliano contro le zanzare

Per contrastare la presenza molesta delle zanzare è previsto il trattamento adulticida dalle 23 di mercoledì 4 all'una di giovedì 5 settembre nelle aree verdi prossime all'edificio parrocchiale, alla chiesa Santa Maria Assunta e al campo sportivo.

In tali ore, nella zona è vietato il transito a piedi, in bicicletta e con veicoli a motore, il parcheggio. La popolazione residente nelle case limitrofe è invitata a chiudere bene gli infissi, a ritirare la biancheria stesa, a coprire bene piscine ed abbeveratoi e a tenere in casa gli animali domestici per un periodo ulteriore di tre ore dopo il termine dell'intervento.