Gifflenga: 2° Gran Premio Pmi, vittoria allo sprint per entrambe le categorie FOTO

Bel successo per il 2° Gran Premio Pmi, Trofeo Comune di Gifflenga, la gara per esordienti che si è disputata domenica 1° settembre a Gifflenga. Sono stati 80 i ragazzi (dei quasi 100 iscritti) a prendere il via nelle due prove dei 1° anno e dei 2° anno.

Ad organizzare l’appuntamento con la gara Fci il Velo Club Cstelletto Cervo con la collaborazione dell’Ucab Biella e del Velo Club 13 di Gifflenga. Supporto anche dal Velo Club Piatto. Una ventina le squadre rappresentate provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia e Emilia Romagna. Il Gran Premio Pmi era valido anche come 3ª prova della challange Provincia di Biella che a giugno ha visto disputarsi le gare di Valdengo e Piatto e l’8 settembre vedrà quella conclusiva di Gaglianico.

La gara del primo anno è stata vinta allo sprint da Nicolò Damato del GS Bareggese che è anche leader della challenge Provincia di Biella davanti a Manuel Pedretti del Pedale Ossolano e Matteo Piscina del Pedale Castellano.

La gara del secondo anno è stata vinta anche questa allo sprint da Alessandro Perrachione del team Balmamion davanti a Samuele Bonelli della Ardens Cycling e Matteo Grosso della Rostese.

La corsa ha assegnato anche le maglie di campione provinciale della categoria: tra i 1° anno a ricevere dal delegato provinciale della Fci Mauro Cairati la maglia di campione biellese è stato Eric Venturini dell’Ucab Biella; tra i 2° anno titolo per Christian Corona sempre dell’Ucab Biella.

A guidare la challenge Provincia di Biella dopo la gara di Gifflenga sono sempre Damato (1° anno) e Perracchione (2° anno), proprio i due vincitori di domenica. Alle premiazioni del Gran Premio Pmi sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Gifflenga Elisa Pollero, il senatore Gilberto Pichetto, il sindaco di Castelletto Cervo Renzo Selva e Alessandro Ciccioni di Pmi. Buona anche la presenza del pubblico.