Un nuovo direttore di Coldiretti per le province di Biella e Vercelli

Cambio alla direzione della federazione di Coldiretti Vercelli – Biella. Dal 2 settembre Francesca Toscani è il nuovo direttore della federazione interprovinciale, riunendo sotto la sua direzione anche la federazione di Novara – Vco.

Sposata, con tre figli, Francesca Toscani fa ingresso in Coldiretti nel 2001 nella Federazione Interprovinciale di Milano Lodi e Monza come tecnico Caa. Diviene poi Segretario di Zona a Codogno, successivamente responsabile Campagna Amica a livello Provinciale e Regionale, oltre a seguire il settore Creditizio con Creditagri Italia per approdare poi come vicedirettore presso la Federazione Provinciale di Coldiretti Treviso.

Il testimone arriva da Maria Lucia Benedetti, che lascia le due federazioni per la pensione, al quarto anno di direzione nel territorio e dopo aver passato più di 40 anni in Coldiretti, ricoprendo diversi ruoli. A formalizzare all’unanimità la nomina il Consiglio direttivo della Federazione interprovinciale di Vercelli - Biella, riunitosi alla presenza del delegato confederale Bruno Rivarossa e di Antonio Biso, responsabile dell’area organizzazione e servizi della Confederazione Nazionale Coldiretti. “Diamo il benvenuto al nuovo direttore e le auguriamo un buon lavoro in queste terre conosciute per il riso ma ricche di colture diverse. Ringraziamo anche Maria Lucia per il lavoro svolto nelle nostre province e in tutti questi anni in questo sindacato” sono gli auguri di Paolo Dellarole, presidente di Coldiretti Vercelli – Biella.

“Il mio impegno sarà quello di conoscere e comprendere il più rapidamente possibile questa realtà stimolante e di rilievo. Confermo la mia volontà di affiancare la dirigenza nel portare avanti il progetto di Coldiretti e dare alle imprese associate un servizio di massima efficienza e sostegno nella competizione sui mercati, mettendo a disposizione la mia esperienza e quello spirito di squadra che in Coldiretti è un valore aggiunto a disposizione dei Soci”, dichiara il nuovo direttore Toscani, che già in queste ore sta facendo visita agli uffici di zona per entrare subito in contatto con il territorio.