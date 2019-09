Lauretana al Salone internazionale del biologico e del naturale di Bologna

Food, Care&Beauty, Green Lifestyle saranno i macrotemi approfonditi a Bologna durante il Salone internazionale del biologico e del naturale, con l’obiettivo di delineare le linee guida per un futuro più sostenibile. Acqua Lauretana, prodotto made in Italy e 100% naturale rinnova l’impegno per la salute dei consumatori, sempre più attenti e orientati ad un consumo responsabile.

Presso il proprio stand, Lauretana, l’acqua più leggera d’Europa, si unisce all’expertise di barman professionisti offrendo ai visitatori la possibilità di gustare esclusive acque aromatizzate, destinate al piacere del palato e al benessere della persona. Un’esperienza immersiva per scoprire le funzioni idratanti e detossinanti dell’unica acqua che detiene il primato di leggerezza e purezza.

Lauretana promuove il ricambio idrico del corpo, permette una funzionalità renale ottimale, favorisce i processi digestivi e mantiene idratati i tessuti del corpo, donando elasticità e freschezza alla pelle. Caratteristiche che rendono acqua Lauretana uno dei protagonisti indiscussi del Salone Internazionale del Biologico e del Naturale. L’acqua più leggera d’Europa, garantita dal residuo fisso di soli 14 milligrammi per litro, sarà presente al padiglione 29 - stand E/52 del quartiere espositivo di Bologna Fiere.