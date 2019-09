A Valle Mosso si consegnano le borse di studio ai ragazzi

A Valle Mosso è ormai diventata una tradizione la consegna delle borse di studio agli alunni meritevoli che scelgono le scuole locali per affrontare il percorso di crescita formativa ed educativa. L'ultima amministrazione comunale di Valle Mosso infatti ha investito parecchio sulle scuole, sui giovani, sul merito e sugli aiuti alle famiglie, credendo fortemente nei valori, nelle competenze e nei processi didattici messi in atto dalle realtà del paese.

“Abbiamo voluto raccogliere questa importante eredità - affermano i ragazzi dell'associazione giovanile di volontariato “W.V.M. - W Valle Mosso” - in quanto crediamo che il merito, a livello scolastico ed in generale, sia da premiare. In una società in cui siamo abituati ad abbassare gli obiettivi ed uniformarci, è fondamentale incentivare i giovani a scommettere sulle proprie potenzialità, ad impegnarsi per raggiungere la meta. Per questa ragione, in collaborazione con l'associazione “Passaggio a Oriente” che da anni volontariamente organizza il servizio di dopo-scuola, verranno assegnate le borse di studio per gli studenti che hanno frequentato o frequenteranno la scuola secondaria di I grado di Valle Mosso”.

L'evento di consegna delle stesse si terrà venerdì 13 settembre alle 18.30 presso la Sala E. Biagi in località Valle Mosso. Sarà l'occasione per incontrarsi e festeggiare gli ottimi risultati raggiunti dai ragazzi delle classi V delle scuole primarie di Crocemosso, Strona e Valle Mosso e delle 3 classi della scuola secondaria di I grado di Valle Mosso.

“Sulla base dei requisiti già utilizzati negli scorsi anni - concludono i volontari - , abbiamo stilato un regolamento che premiasse l'impegno nello studio, la buona condotta ed eventuali successi extra-scolastici. Proprio in questi giorni i docenti selezioneranno gli alunni meritevoli, le cui famiglie saranno successivamente avvisate tramite lettera. Le borse di studio consistono in un buono acquisto presso la Cartoleria Raffaella di Valle Mosso, sempre con l'intento di sostenere il territorio sotto numerosi aspetti. Speriamo di poter proseguire tale progetto anche nei prossimi anni, ampliando la platea di studenti a cui rivolgersi per stimolare in loro l'impegno, la determinazione e la costanza”.