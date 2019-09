Vittoria in Coppa a rischio per la Biellese, la società: “Gallo in campo con ancora squalifica. Un grave errore”

Piove sul bagnato in casa Biellese. In queste ore, la società laniera ha diramato un comunicato agli organi di stampa, per voce del suo presidente Luca Rossetto, circa l'impiego dell'atleta Mattia Gallo nei minuti finali della sfida di Coppa Italia contro la Fulgor Ronco Valdengo, giocata ieri pomeriggio e terminata 3 a 2 a favore dei bianconeri: fin da ieri, al fischio finale del direttore di gara, le rimostranze dei dirigenti del Valdengo avevano sollevato dubbi circa l'impiego in campo del giocatore dal momento che doveva ancora scontare un turno di squalifica, maturato la scorsa stagione proprio con i colori della Fulgor.

La nota stampa comunica quanto segue: “La giornata di ieri è stata caratterizzata da tre fatti: una buona prestazione della squadra, che ha creato ripetute occasioni da rete, e due gravi infortuni. Il primo è quello occorso a Claudio Grancitelli la cui entità sembra grave. A lui i nostri più preoccupati pensieri di oggi. Il secondo infortunio lo abbiamo realizzato noi, coinvolgendo in campo un giocatore che non aveva scontato ancora una giornata di squalifica maturata lo scorso anno con un'altra squadra. Ciò permetterà ai nostri avversari di ottenere la vittoria a tavolino. C'è evidentemente molto da lavorare su un'organizzazione rifondata quasi completamente e che deve imparare a giocare a memoria anche fuori dal campo. Purtroppo, ieri si è ripetuto un episodio di natura regolamentare che ricorda quando, lo scorso anno, la società sbagliò i tempi per un legittimo reclamo”.

La Fulgor guidata dal presidente Gianni Fregonese ha già presentato reclamo e, molto probabilmente, sarà assegnato il 3-0 a tavolino a favore dei rossoblù di mister Mellano. Il verdetto si conoscerà in questi giorni, verosimilmente nella giornata di mercoledì.