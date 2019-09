Scatta domani il Reply Italian International Under 16. Al via 144 i giocatori di 19 nazioni

Tutto è pronto sul percorso del Golf Club Biella Le Betulle di Magnano dove da domani mattina, all'alba delle 7,20, le promesse del golf mondiale si sfideranno nella 13a edizione del Reply Italian International Under 16 Championship Teodoro Soldati Trophy.

Con l'Italia al via ci saranno i portacolori delle principali nazioni europee (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda, Danimarca, Norvegia, Svizzera, Austria, Francia, Belgio Olanda, Russia, Germania e Slovenia), il sempre fortissimo team sudafricano, la squadra marocchina e poi, a delineare quasi tutti i continenti, i rappresentanti delle lontane Bermuda e Seychelles. Confermando i numeri record delle edizioni precedenti sono risultati 176 i preiscritti per un totale di 22 paesi rappresentati, mentre ad entrare nel field dei partecipanti saranno 19, perché all'ultimo c'è stata la rinuncia della Malesia, mentre per l'eccellente livello degli iscritti (Brandon St John con handicap 3,3 è stato l'ultimo ad entrare nel torneo) Finlandia e Ucraina sono rimasti esclusi.

L'entry list vede ai primi posti l'inglese di Dubai Josh Hill (handicap –5,2), lo scozzese Adam Cameron (-2,9), il danese Jens Kristian Thysted (-2,7), i sudafricani Christiaan Maas (-3,4), Nash De Klerk (-2,7) e Yurav Premlall (-2,5) e l'irlandese Joshua Hill (-2,4), che di recente ha conquistato il Mc Gregor Trophy, principale evento europeo della categoria da sempre punto di riferimento degli organizzatori biellesi. Folta, numerosa e competitiva è la schiera degli azzurrini guidata da (seguendo l'ordine di merito) Alessio Battista (Lignano), Sebastiano Frau (Pinetina) e Marco Florioli (Bergamo).

A tenere alti i colori locali ci saranno Filippo Valzorio del Golf Cavaglià e Sebastiano Barberis Canonico (Biella Betulle) che ha beneficiato di una wild card. Il Reply Italian International Under 16 Championship, che è valido per il World Amateur Golf Ranking,si è costruito negl'anni una solida tradizione di rivelatore di nuovi talenti, e la lista di chi è passato da questa gara per poi spiccare il volo nei tour professionistici (come Matteo Manassero, Renato Paratore, Haydn Porteous, Thomas Pieters, Matthew Fitzpatrick, Brandon Stone, Paul Dunne, Thomas Detry, Guido Migliozzi, Zander Lombard, Kristoffer Reitan, Matthias Schwab e Marcus Kinhult) si allunga anno dopo anno. Nell'edizione 2018 si impose il giovane azzurro Lucas Nicolas Fallotico che si lasciò alle spalle l’inglese Ben Schmidt e il sudafricano Samuel Simpson.

Anche quest'anno il campo di partecipazione prevede un field selezionato di 144 promesse del golf mondiale, suddivise tra 74 stranieri (selezionati in base all’handicap), 62 italiani (secondo l’ordine di merito nazionale) e 8 wild card. Immutata la formula di gioco che prevede la disputa di 72 buche stroke-play con taglio dopo i primi due giri. I primi 40 della classifica più gli eventuali pari merito parteciperanno alle 36 buche finali che si disputeranno nella giornata conclusiva di giovedì. In palio oltre al titolo individuale ci sarà anche il Nations’Trophy (con team composti da 2/3 giocatori) che verrà assegnato alla fine della seconda giornata tenendo conto dei migliori 2 score su 3 di ogni giro.

La manifestazione è dedicata a Teodoro Soldati, giovane promessa del golf azzurro tragicamente scomparso nel luglio del 2015. Teodoro era molto legato ai campionati avendoli giocati ben quattro volte, migliorando di anno in anno la sua prestazione sino a raggiungere il podio nel 2013 (3°) e il successo nel 2014 con una performance che lasciò pochissimo spazio agli avversari. Partner dell'evento è Reply, multinazionale leader sui nuovi canali di comunicazione e i media digitali. Un must del Campionato è il sistema live scoring che consente tramite un app aggiornamenti in tempo reale dei risultati del torneo ogni 3 buche.

Per seguire i risultati in diretta della gara di tutti i partecipanti gli interessati non dovranno far altro che collegarsi al sito del G.C.Biella (www.golfclubbiella.it). Aggiornamenti sulla manifestazione saranno visibili sulla pagina Facebook del Golf Club Biella Le Betulle. L'evento si giocherà come sempre sullo storico percorso del Golf Club Biella Le Betulle di Magnano (sulla statale che collega Biella ad Ivrea) da domani sino a giovedì con ingresso libero e gratuito.