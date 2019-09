Matteo Ferrari alla Valdilana Biogliese: “Daremo filo da torcere divertendoci”

Cambio della guardia inaspettato alla Valdilana Biogliese. Nei giorni scorsi il tecnico Norberto Inglesi ha lasciato la guida della squadra per motivi personali. Al suo posto, la società guidata dal presidente Franco Giordano ha scelto di affidarsi a Matteo Ferrari, ex allenatore di Città di Cossato e Vigliano, a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione in Prima Categoria. “Una scelta dettata da una questione familiare – precisa Inglesi – Sono sicuro che Matteo farà bene alla guida della Biogliese”.

Lieto dell'attestato di stima, il neo tecnico della squadra biellese: “Prendo il posto di un amico. Sono contento di riprendere ad allenare in una società formata da persone serie che da anni operano nel mondo del calcio. Allenando da alcuni giorni, ho preso atto di una rosa formata da ragazzi motivati e determinati a far bene. Ho accettato con orgoglio questa sfida e sono convinto che sapremo toglierci diverse soddisfazioni. Sulla carta, ci sono formazioni ben più attrezzate ma sicuramente daremo filo da torcere divertendoci”.

Prime sedute di allenamento, con la prova degli schemi di gioco in vista dell'esordio in campionato con la Pro Roasio. “Non travolgerò nulla – chiarisce Ferrari – Esistono diverse opzioni sul tavolto, come il 4-2-3-1 di base passando al 4-3-3. La squadra è stata costruita bene ma l'obiettivo rimane quello di mantenere la categoria”.