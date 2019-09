Le corse dal 2 al 7 settembre, in calendario la seconda edizione dell'Oropa Trail

Data: 04/09/2019

“Corri Corri per la Solidarietà”

Percorso di 3 km / 6 km

Ore: 18:00 (ritrovo) – 19:00/20:00 (partenza)

Località: Candelo (BI) – Laghetto

Tipologia: Non competitiva

Iscrizioni: € 6

Info: 333 4897336 (Franca)



Data: 06/09/2019

6° Gara “Corsa della Piattina”

Percorso di circa 7 km

Ore: 17:30 (ritrovo) – 19:30 (partenza)

Località: Piatto (BI) – “La Malina”

Tipologia: Podistica non competitiva

Iscrizioni: € 5

Info: 335 440773



Data: 06/09/2019

Mombarun: New Balance Day

Prova scarpe gratuita

Ore: 18:00 (ritrovo) – 19:00 (allenamento collettivo)

Località: Biella (BI) – Via Sebastiano Ferraro 9D

Conferma di partecipazione: 334 2398165 (Andrea)



Data: 07/09/2019

2° Edizione “Oropa Trail”

Percorso di 10 km / 24 km / 36 km

Ore: 7:30 (ritrovo) – 9:00 (partenza)

Località: Biella-Oropa (BI) – Piazzale Busancano

Tipologia: Trail in montagna

Iscrizioni:

10 km - € 15

FINO AL 05/09 (online-wedosport):

€ 30 (Per il percorso da 24 km )

€ 40 (Per il percorso da 36 km )

IL GIORNO DELLA GARA:

€ 35 (Per il percorso da 24 km )

€ 45 (Per il percorso da 36 km )

Info: segreteria.piemontesport@gmail.com

333 2813069 – 015 2522650



Data: 08/09/2019

Camminata in Rosa

Percorso di 5 km / 1,5 km (bambini)

Ore: 8:30 (ritrovo) – 10:00 (partenza)

Località: Valdilana (BI) – Rifugio la Sella di Baltigati

Tipologia: Camminata

Iscrizioni: € 8 (adulti) - € 5 (bambini)

Il ricavato sarà devoluto al progetto 3Tx3N

Info: vc046@fidal.it – 333 6725489



Data: 08/09/2019

Campionati Provinciali prove multiple giovanili

Località: Biella (BI)

Tipologia: Pista

Info: rorasty@tiscali.it



Data: 08/09/2019

7° Corsa per l’Autismo

Percorso di circa 6,5 km

Ore: 8:30 (ritrovo) – 10:00 (partenza)

Località: Candelo (BI) – Parcheggio Gabba salumi

Tipologia: Non competitiva

Iscrizioni: € 5 (a persona) / € 10 (a famiglia)

Info: 338 9907640 (Marco Mora)