La Biellese cala l'asso di Coppa, la tripletta di Cabrini regola la Fulgor

Primi assaggi di calcio giocato vero, in un derby avvincente e ricco di colpi di scena. Ieri pomeriggio si è disputato il match d'andata del primo turno di Coppa Italia, con la vittoria finale della Biellese, ottenuta grazie alla strepitosa prova di Cabrini, autore di una tripletta.

Sul rettangolo di gioco di Valdengo, gli ospiti partono a mille e, complice qualche errore difensivo della retroguardia di mister Mellano, si portano sul 2-0 con Cabrini, prima al 20' su calcio di rigore, poi ad inizio ripresa. Sotto di due reti, la Fulgor riacciuffa il pari con orgoglio con la coppia Torta-Apollo ma ad un minuto esatto dalla fase di recupero Cabrini insacca la palla del 3-2.

Da segnalare un problema al ginocchio per Claudio Grancitelli subito durante un contrasto, costretto ad abbandonare il terreno di gioco zoppicando a ridosso dell’intervallo. Tutte le valutazioni mediche al fine di evidenziare l’effettiva entità dell’infortunio verranno svolte nei prossimi giorni. La gara di ritorno è in programma mercoledì 11 settembre, alle 20.30 al Vittorio Pozzo di Biella.

“Abbiamo pagato mentalmente l’infortunio di Grancitelli – l’analisi a caldo di mister Peritore –. Ci ha un po' spaventati. La nostra è una difesa abbastanza giovane e Claudio con la sua esperienza ci trasmette molta serenità. Nella ripresa i ritmi si sono per fortuna abbassati con ripartenze e palla lunga. In mezzo al campo abbiamo iniziato con la formazione più rodata. Durante la settimana Davide Gila e Favre hanno dovuto gestire entrambi un problema alla caviglia: oggi Davide a un certo punto ha chiesto il cambio e quindi siamo stati costretti a cambiare assetto, chiudendo l’incontro un po’ meno ordinati. Non era semplice iniziare bene fuori casa e con questo caldo. Abbiamo creato molte occasione e di questo sono contento, ne ricordo almeno un paio oltre al gol solo nel primo tempo e nella ripresa con Messina e Facchetti. Quando realizzi tre gol e crei altre quattro occasioni per segnare vuol dire che la gara l’hai fatta. Dietro bisogna sistemarsi, dobbiamo concedere sicuramente meno all’avversario ma la stagione è lunga e ci sarà tempo per migliorare. Oggi l’erba era un po' alta, la palla faceva fatica a scorrere e quindi a un certo punto quando è salita la stanchezza abbiamo cominciato a sparacchiare. Come prima uscita sono soddisfatto”.

Visibilmente accigliato, il tecnico del Valdengo Mellano: “C'è stato qualche errore di troppo in difesa. Prendendo tre reti non si può sperare di portare a casa i tre punti. Stiamo costruendo qualcosa di importante ma c'è stato qualche errore di troppo: abbiamo sudato per raggiungere il pari ma alla fine abbiamo regalato un gol. Le risposte che cercavo le ho ottenute sul campo. Certo gli automatismi sono da mettere a posto in vista del campionato”.