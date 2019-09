Città di Cossato e Chiavazzese a segno in Coppa FOTO

Non solo gare di Eccellenza. Ieri pomeriggio si sono giocate le gare di andata di Coppa Italia Promozione e Coppa Piemonte Prima Categoria, con i primi responsi della stagione che verrà.

Nella stracittadina tra il neopromosso Vigliano e il Città di Cossato, i blues guidati da Forzatti hanno superato i giallorossi con il tiro dalla distanza di Rocco, poco dopo la mezzora di primo tempo. Nulla è ancora compromesso per il match di ritorno, in programma l'11 settembre, alle 20.30, a Cossato.

Al Macchieraldo di Cavaglià, invece, la Chiavazzese del Cobra Pertel ha affondato i denti sulla Valle Cervo Andorno nella prima partita del triangolare, in cui sono inserite anche le Torri Biellesi: 3-1 il risultato finale a favore dei detentori del trofeo, a segno con Dovana, Pulze e Mihaila (su rigore). Per gli scacchi bianconeri, estremamente combattivi e mai domi per buona parte di gare, la rete della bandiera è opera di Isabelli. Il prossimo incontro di Coppa si disputerà il 12 settembre fra la Valle Cervo Andorno e le neopromosse Torri Biellesi.