Rita De Lima contro le parole dell'on. Andrea Delmastro: "Questa non è politica"

Riceviamo e pubblichiamo. "Il clima di odio perpetrato dalla destra non è tollerabile, le parole che continuamente vengono pronunciate contro chi esprime giudizi diversi è ormai lontano dalla discussione politica. Gli insulti che vengono gettati contro le persone non hanno niente di politico sono solo odio, a cui rifiutiamo di abituarci. Noi, Partito Democratico, non ci stiamo e non tolleriamo che siano addirittura parlamentari a creare questo clima, mentre dovrebbero abbassare i toni e favorire il dibattito. E come segretaria provinciale del partito democratico chiederò ai nostri deputati e senatori, nonché agli organi nazionali, di valutare ogni conseguenza e ogni rilevanza delle parole espresse dall’on. Andrea Delmastro e riprese a livello locale da un “giornalista” della sua area politica.

Conosciamo da tempo le intemperanze verbali dell’on. Delmastro, divenute vieppiù accese dopo la sua elezione in parlamento, oggi contro il M5S in difesa di Salvini, che non ha esitato a lasciare il centrodestra di cui lo stesso Delmastro è autorevole esponente alle sue sorti per formare un governo col Movimento5 Stelle.I riferimenti ai partigiani letti a livello locale (non attribuibili all’on. Delmastro ma sicuramente legittimati dalla sua violenza verbale) che avrebbero tradito l'Italia, dimenticano che i partigiani hanno dato onore e restituito dignità al Paese, gettando le basi per la libertà di cui è espressione quella stessa Costituzione grazie alla quale anche l’on. Delmastro ha diritto di parlare e sproloquiare dal suo scranno in Parlamento. Biella è medaglia d'oro della Resistenza e non un covo di nostalgici, e ciò ci impone di reagire con fermezza di fronte a queste condotte che con la Politica non hanno nulla a che vedere".