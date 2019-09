I partigiani sovietici a Occhieppo Superiore

"I partigiani sovietici in Piemonte e la ricerca della loro identità", conferenza in programma sabato 7 settembre, a partire dalle 21, presso la Sala delle Carrozze di Villa Mossa a Occhieppo Superiore, è promossa dalla Casa della Resistenza di Sala Biellese e dalla sezione A.N.P.I. Valle Elvo e Serra nell'ambito delle iniziative commemorative dell 75° anniversario del rastrellamento in Valle Elvo e Serra e dell'eccidio di piazza Q. Sella (28 maggio - 4 giugno 1944), con il patrocinio dell'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia, e dell'Associazione culturale Russkij Mir di Torino.

All'incontro parteciperà la dottoressa Anna Roberti, presidente onorario di Russkij Mir, la quale illustrerà il ruolo dei partigiani sovietici nella Resistenza piemontese e le varie fasi della ricerca della loro identità, dal dopoguerra ai giorni nostri.

Nel corso della serata sarà inoltre proiettato il documentario di Anna Roberti e Mario Garofalo "Nicola Grosa, moderno Antigone" (2012), che affronta due importanti temi: la scoperta della figura del torinese Nicola Grosa e della sua epica impresa di seppellitore dei partigiani dispersi, con tutto il valore che può derivarne in un'epoca disattenta alla memoria, e il contributo dato dai circa 5000 partigiani sovietici (600 in Piemonte) alla Resistenza italiana, ancora così poco noto.

Per informazioni: 3409687191 / museoresistenzasala@gmail.com