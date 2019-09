Con Zante Viaggi 4 giorni e 3 notti nell'incantesimo Lappone

Zante Viaggi propone "Incantesimo Lappone", un soggiorno di 4 giorni e 3 notti nella meravigliosa Lapponia.

PARTENZA 5 dicembre 2019

DA Milano Malpensa

TRATTAMENTO Mezza pensione

SISTEMAZIONE Santa Claus Holiday Village

Da 1580 euro a persona.

LA QUOTA INCLUDE:

Volo a/r in classe economica -Tasse aeroportuali - Camera e Trattamento come specificato

LA QUOTA NON INCLUDE:

Quota iscrizione -Tasse aeroportuali €54 - Pasti e bevande non indicati - Blocca prezzo facoltativo - Polizza annullamento facoltativa

Il programma

1° GIORNO — ITALIA/ROVANIEMI

Partenza con volo ITC Neos da Milano. Arrivo all'aeroporto di Rovaniemi e trasferimento presso l'hotel prescelto. Ritiro del materiale termico utilizzabile per tutta la durata della vacanza. Briefing informativo con la nostra assistenza. Cena e pernottamento.

2° GIORNO — ROVANIEMI/VILLAGGIO DI BABBO NATALE E SNOWMAN WORLD (1)

Colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività facoltative. Vi consigliamo di prenotare l'escursione opzionale "Triti of Speed" per aggiungere l'adrenalina che solo la corsa con gli husky su un percorso più lungo vi può regalare. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Villaggio di Babbo Natale, dove sarà possibile incontrare Santa Claus, inviare lettere dal suo ufficio postale e acquistare tanti ricordi di questo viaggio. Nel tardo pomeriggio ingresso allo Snowman World dove adulti e piccini potranno divertirsi con alcune attività invernali, come lo slittino. Cena tipica finlandese presso il ristorante di ghiaccio. Rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO — ROVANIEMI - FATTORIA DELLE RENNE E SAFARI CON I CANI DA SLITTA (2) Colazione in hotel e visita ad una fattoria dove si allevano renne e husky. Una giornata emozionante in cui, oltre apprendere tante nozioni sulla vita di questi animali simbolo dei paesi nordici, potrete vivere delle particolari esperienze con loro. Una suggestiva passeggiata nella foresta su una tipica Reki (slitta) trainata da renne vi farà assaporare la serenità di questi luoghi e successivamente una muta di cani da slitta vi attenderà per una breve ed entusiasmante corsa in mezzo alla natura. Rientro in hotel nel primo pomeriggio. Tempo a disposizione per visite facoltative. Vi consigliamo di completare la vostra giornata con la nostra escursione facoltativa "Snowmobile Quick Spin" che potrete effettuare direttamente al termine della visita alla fattoria (3). Cena in hotel e pernottamento.

4° GIORNO — ROVANIEMI/ITALIA

Colazione in hotel, restituzione del materiale termico e trasferimento privato per l'aeroporto. Rientro in Italia.

(1) ll Parco Snowman World è una struttura temporanea costruita in ghiaccio e neve per cui sono necessarie specifiche condizioni climatiche che, se non presenti, potrebbero ritardarne l'apertura. In caso la struttura non fosse disponibile verrà effettuata in alternativa la cena presso il Kota Restaurant dell'Arctic SnowHotel con trasferimento in bus privato.

(2) Le attività descritte in fattoria necessitano di particolari condizioni metereologiche. In caso di neve scarsa i percorsi in slitta potrebbero essere modificati riducendo la durata dell'attività nel rispetto della sicurezza degli ospiti e degli animali. In caso le condizioni non permettessero lo svolgimento dell'attività verranno proposte in loco delle alternative. Generalmente le slitte trainate dagli husky vengono condotte direttamente dai clienti.