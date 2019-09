Associazioni in festa a Borriana

“Associazioni in Festa” è l’evento che chiude gli appuntamenti dell’estate borrianese. La festa, in programma sabato 7 settembre in Piazza don Guido Gariazzo (area interna al Comune) a partire dalle 19:30, vede unite tutte le associazioni del paese nell’obiettivo di offrire una serata di buon cibo e buona musica.

Dopo la cena a base di tris di antipasti, polenta e baccalà, formaggio, dolce, acqua, vino e caffè, la serata prevede l’esibizione dal vivo della Luca Rossetti Live Music.

Il filo conduttore della festa sarà la solidarietà: all’impegno di tutte le associazioni, che lavoreranno insieme per offrire il ricavato in beneficenza, si aggiungerà il contributo del borrianese Luca Rossetti, la cui performance sarà gratuita.

“Tutto il ricavato avrà ricaduta locale, sarà destinato a Borriana. – conferma il sindaco Francesca Guerriero - Sono orgogliosa della nostra realtà associativa locale, credo molto nelle potenzialità delle associazioni, formate da persone che lavorano e dedicano tempo agli altri in spirito di collaborazione e di servizio. Ringrazio sin d’ora tutti coloro che si sono impegnati per organizzare questo evento, Luca Rossetti per la generosa disponibilità, ed il nostro don Andrea per la collaborazione”.

Prenotazioni per la cena contattando Silvia (3384145191), Marisa (3487742788), Carlo (3663798225).