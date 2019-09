Alla scoperta del trail e dei suoi segreti grazie a Mombarun e New Balance FOTO

Trail: uno sport che nel Biellese sta prendendo sempre più piede grazie alle grandi possibilità paesaggistiche e sentieristiche del territorio. Tanti i modi per avvicinarsi a questa realtà: per passaparola, tramite amici o colleghi appassionati.

Andrea Nicolo, giovane sportivo e runner, titolare del negozio di calzature e abbigliamento tecnico di Biella Mombarun vuole metterci del suo. Insieme a New Balance ha organizzato un incontro al suo negozio di via Sebastiano Ferrero per appassionati e aspiranti. “Voglio dare la possibilità ai curiosi di avvicinarsi al mondo trail e ai ‘veterani’ l’occasione di provare un prodotto d’elitè per caratteristiche tecniche e performanti”.

L’appuntamento per la prova gratuita è questo venerdì, 6 settembre, ed è aperto a tutti. Ritrovo alle 18 in via Sebastiano Ferrero per iniziare il briefing alle 18,30. L’ esperto tecnico di New Balance, Daniele Ravasio, introdurrà le caratteristiche generali delle calzature da trail per poi passare allo specifico presentando alcuni modelli di New Balance.

Dopo la teoria si passa alla pratica: un allenamento collettivo adatto a tutti, con possibilità di testare le scarpe trail, partirà dal Mombarun alle 19 fra Piazzo e Bellone.

L’esperienza New Balance Day non finisce qui, al rientro verso le 19,30 aperitivo per tutti con birra, spritz e integratori XS sports nutrition. “L’aperitivo sarà anche l’occasione per salutare e caricare i ragazzi biellesi che, come me – commenta Andrea –, si cimenteranno nel Tor30 di sabato 14 settembre. Ho invitato tutti a partecipare per parlare insieme di corsa, montagna e per augurarci buona fortuna”.

Gradita la conferma di presenza alla presentazione al numero 3342398165 Andrea

Le scarpe. Un assaggio aspettando la serata

3 i modelli protagonisti: Hierro v4, Kom e Unknown.

Hierro v4 è il modello principale, molto ammortizzata ma allo stesso tempo anche molto leggera considerata la qualità dell'ammortizzatore. Il grip è una garanzia con suola megagrip di vibram. Il Particolare della scarpa è un calzino integrato nella tomaia che protegge il piede da eventuali corpi estranei come sporcizia, sassolini, sabbia, rametti e altro. Peso 324g. 8mm drop.

Kom ha come caratteristica principale dalla sua robustezza e sicurezza. Sempre presente suola megagrip vibram. Molto interessante il modello in gore-Tex che la rende una scarpa veramente pronta a qualsiasi situazione. Kom ha il comfort di una scarpa da ginnastica e la sicurezza di uno scarponcino. Anche lei 8mm drop, peso 310g quella normale e 245g quella in gore-Tex.

Unknown un modello che sarà presente in negozio per la prima volta venerdì sera. Scarpa da trail ammortizzata, neutra e non troppo pesante: 244.5 g. Rispetto agli altri 2 modelli si trova un drop da 10mm la rende più adatta a chi soffre a problemi al tendine d'Achille.