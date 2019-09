Dal Nord Ovest - Scontro tra pick up e l'auto di un postino

Scontro tra un pick up e un'auto di Poste Italiane, poco prima di mezzogiorno di lunedì, a Sali Vercellese. Nell'incidente la vettura delle Poste è stata sbalzata in un fosso adiacente. Una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Vercelli è intervenuta per la messa in sicurezza del veicolo e per prestare le prime cure sanitarie alle persone coinvolte, in attesa del personale deò 118 che poi ha provveduto a prendersi cura delle persone a bordo delle auto. Fortunatamente nessuno sarebbe in pericolo di vita.