Dal Nord Ovest - Neonato dimenticato in treno, attimi di paura per una coppia

Hanno dimenticato sul treno il loro bimbo di pochi mesi: per loro, due giovani genitori, attimi di terrore. La storia però si è conclusa in pochi minuti e a lieto fine.

E' accaduto sabato sera, 31 agosto, intorno alle 19.20 alla stazione di Airasca. I due sono scesi da un treno diretto a Pinerolo e hanno scaricato le valigie e il passeggino, ma solo una volta a terra si sono accorti di non aver preso l'ovetto dove stava dormendo il loro bimbo di pochi mesi. Proprio in quel momento il treno è ripartito.

Fortunatamente a bordo treno i presenti si sono subito accorti che il bambino era rimasto solo: un passeggero in particolare ha immediatamente chiamato il capotreno, che a sua volta ha telefonato alle stazioni di Airasca e Pinerolo. Alle 19.40 il treno è arrivato a Pinerolo; lì il bimbo è stato accolto e preso in custodia da una pattuglia dei carabinieri e un'ambulanza, in attesa dell'arrivo dei genitori.