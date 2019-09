Dal Nord Ovest - Incidente nella notte, auto distrutta nelle risaie e occupanti in ospedale

Drammatico incidente stradale poco prima delle 23 di domenica, lungo la strada provinciale 3: per cause al vaglio delle forze dell'ordine, una Renault Clio, che viaggiava in direzione Bianzé, è uscita di strada, ribaltandosi in una risaia a lato della strada e schiantandosi contro un palo dell'illuminazione.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i mezzi dei 118 che hanno trasportato i feriti al Pronto soccorso e una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento permanente di Livorno Ferraris che si è occupata della messa in sicurezza del mezzo, alimentato a benzina e gpl.

Le operazione di rimozione della vettura, completamente distrutta dopo lo schianto, sono proseguite ben oltre la mezzanotte: sul posto i carabinieri, per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e per regolare la viabilità lungo la provinciale. Al momento non sono note le condizioni di salute delle persone coinvolte nell'incidente.