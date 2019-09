Sabato scorso la comunità di Veglio si è stretta nel ricordo di don Italo Sasso, parroco emerito, scomparso mercoledì scorso all'età di 93 anni. Nato a Biella, don Italo ha guidato per più di 60 anni la parrocchia del paese. In molti hanno partecipato alle esequie funebri, compreso il primo cittadino Nicola Marzolla: “È stato una persona di riferimento per tutta Veglio: se n'è andato un pezzo di storia importante”.