Pettinengo: perde il controllo dell'auto e finisce contro un palo. Marito e moglie all'ospedale

Incidente in via Roma a Pettinengo intorno alle 14,30 di oggi pomeriggio, quando un'anziana coppia biellese a bordo della loro utilitaria è finita contro un palo della luce di fronte all'ufficio postale. Dalle prime testimonianze sembrerebbe che l'anziano automobilista abbia perso il controllo del mezzo e non si sia reso conto del fatto, forse dovuto ad un calo della pressione.

Sono scoppiati entrambi gli airbag e la coppia è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano, dall'ambulanza del 118, per un problema al braccio per l'uomo e alla spalla per la moglie. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Bioglio.