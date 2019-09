Mortale a Castellengo, il trattorista non aveva alcol in corpo

Si chiama Pietro Moglia il 27enne biellese che ha perso la vita nell'incidente di ieri mattina alle 9 a Castellengo (Cossato) sulla strada provinciale 232. Dalle prime valutazioni degli agenti della Polizia Stradale, il motociclista stava percorrendo la strada in direzione Carisio a bordo della sua Suzuki 750. A circa metà rettilineo il trattore con rimorchio si è immesso, da una via laterale, sulla carreggiata della provinciale per svoltare o oltrepassare l'incrocio. Fatale è stato l'impatto contro la parte posteriore del rimorchio, nonostante i vari tentativi di massaggio cardiaco praticati dai sanitari dell'ambulanza del 118 intervenuti in pochi minuti. L'anziano guidatore del trattore è stato trasportato all'ospedale per accertamenti. Negativo l'esito dei test: l'uomo non aveva alcol in corpo. Ora la salma di Pietro Moglia si trova all'obitorio del nosocomio a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia.