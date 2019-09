Incidenti nel Biellese a Piatto e Valle Mosso. Conducenti illesi

In entrambi gli incidenti sono intervenuti i carabinieri a regolare la viabilità. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il primo è avvenuto alle 19,50 in regione Barazzetta a Piatto. Un 20enne di Biella ha perso il controllo della sua Volkswagen Polo andando a sbattere contro la ringhiera del parapetto e rimanendo con l'auto per traverso sulla carreggiata.

Nel secondo caso, avvenuto a Valle Mosso all'1,50 di questa notte in via Bartolomeo Sella, un 31enne di Andorno probabilmente a causa del manto stradale bagnato, è finito fuori strada con la sua Peugeot 308.