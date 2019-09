I carabinieri del Norm di Cossato hanno fermato per un controllo, un 38enne residente nella cittadina. L'uomo, già protagonista nei giorni scorsi in un incidente stradale a Roasio per il quale gli è stata sospesa la patente, si è rifiutato di sottoporsi al test sulle sostanze stupefacenti. Per questi due motivi è stato sanzionato.