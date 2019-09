Cade a terra ma non riesce a rialzarsi. È accaduto intorno all'una della scorsa notte, 2 settembre, nella sua abitazione di via Addis Abeba a Biella. Il malcapitato, un uomo di 86 anni, è stato soccorso dai Vigili del fuoco e dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri, che hanno avvisato i famigliari dell'accaduto.