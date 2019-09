Biella: hashish e marijuana, 27enne segnalato in prefettura

E' stato fermato, alle 16,10 di ieri, per un controllo mentre camminava lungo via Cavour in compagnia di un amico. Gli agenti della squadra volante lo hanno identificato e controllato trovando 2,4 grammi di hashish e 0,5 di marijuana nelle sue tasche. E' stato così segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti S.M. di 27 anni biellese.

Sempre nella giornata di ieri è stato denunciato per evasione C.B. di 50 anni. E' la sua terza denuncia nel giro di pochi giorni per l'uomo che è stato trovato, alle 11,45 di ieri, in via Coppa a Chiavazza in sella alla sua bicicletta. L'uomo è gravato dagli arresti domiciliari.