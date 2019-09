Biella: causa mancata precedenza autocarro si scontra con un furgone, un uomo all'ospedale

Incidente nelle prime ore della mattinata a Biella all'incrocio tra via Ponderano e via Cerrione. Intorno alle 7,45, un autocarro stava percorrendo via Cerrione direzione via Rosselli quando, a causa di una probabile mancata precedenza all'incrocio, si è scontrato con un Fiat Doblò proveniente da via Ponderano. Il conducente del piccolo mezzo è rimasto leggermente ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Ponderano. La dinamica dello scontro è al vaglio della polizia locale cittadina intervenuta sul sinistro.