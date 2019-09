Biella, appartamento allagato in piazza Colonnetti. Vigili del fuoco in azione FOTO

Sono intervenuti i Vigili del fuoco ieri sera, 2 settembre, in piazza Colonnetti a Biella, per un alloggio di un condominio allagato probabilmente a causa di un guasto all'impianto idrico. Gli uomini del 115 sono stati però allertati perché l'inquilina, una pensionata, non rispondeva al telefono. Una volta entrati nell'alloggio con l'autoscala, hanno scoperto l'accaduto e aiutato la donna, che a causa del rumore della perdita non era riuscita a sentire il telefono squillare.