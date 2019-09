Il Biellese di corsa per Aism, le magliette donate da Mondin Imo e figli FOTO

"Ogni volta è una grande emozione partecipare a questa manifestazione, è qualcosa che ci arricchisce dentro". Con queste parole Adriana Mondin, responsabile della ditta Mondin Imo e figli, commenta emozionata la rinnovata collaborazione tra l'azienda biellese e Aism Biella. Le magliette utilizzate per la manifestazione podistica "Il Biellese di corsa per Aism", infatti, sono state donate dalla ditta Mondin per l'occasione. Lo scorso anno, la stessa azienda aveva omaggiato Aism Biella con le divise.

"Si tratta di piccoli gesti ma concreti - dice ancora Adriana - che aiutano associazioni importanti come Aism. La solidarietà è un valore che ci sta a cuore e con queste piccole donazioni vogliamo fare la nostra parte per sostenere le persone in difficoltà". La podistica non competitiva, giunta alla decima edizione, si è corsa ieri 1° settembre e ha coinvolto oltre 900 partecipanti, riconfermando il successo tra divertimento e, soprattutto, beneficenza.