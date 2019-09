"Noi di via Cottolengo...", una lettrice segnala il degrado della zona FOTO

Gentile direttore,

dopo innumerevoli segnalazioni al Comune di Biella del degrado di via Cottolengo 107 e 109, mi permetto di inviarvi alcune foto per rendere pubblica la situazione che i residenti, dopo che pagano le tasse, devono subire. La ex fabbrica della filatura biellese, ormai fatiscente, è diventata una giungla con all'interno ratti, colombi e altro. Il viale che porta alla palazzina dei residenti è un buco unico con strada sterrata, tanto da obbligare il passaggio da via Jona. Spero voi possiate rendere pubblica tale problematica affinché chi di dovere intervenga.