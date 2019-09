Biella, piazza Falcone: Dal 9 settembre parte il cantiere nell’area mercatale

Al via i lavori di restyling di piazza Falcone a Biella, area mercatale della città. In particolare, il cantiere prevede il rifacimento di 30 tombini (su 68) dedicati agli allacci elettrici dei banchi e agli scarichi fognari. Secondo il cronoprogramma pattuito con la ditta che si è aggiudicata la gara d’appalto, la Elettro 2000 di Asti, i lavori dovranno concludersi (salvo slittamenti causa maltempo) per il 15 di novembre. L’importo complessivo dell’intervento (era inserito anche il 1° lotto relativo al rifacimento dei servizi igienici) è di 225mila euro, già a ribasso d’asta e comprensivo di Iva e spese tecniche. I fondi provengono dal finanziamento ministeriale relativo alla riqualificazione delle Periferie urbane.

Per limitare il più possibile i disagi agli ambulanti e ai loro clienti, si è deciso di intervenire con 12 micro-cantieri all’interno della piazza, con trasloco temporaneo (da un minimo di 7 a un massimo di 14 giorni) di circa una dozzina di banchi a volta. Si parte dalla zona Sud-Ovest di piazza Falcone, a ridosso di corso 53° Fanteria. Gli ambulanti che di volta in volta dovranno essere spostati, riceveranno accoglienza in piazza Borsellino, parcheggio sud dello stadio Pozzo-La Marmora. Si invita perciò la cittadinanza a visitare anche quest’area provvisoria del mercato. Non verranno trasferiti i settori “alimentari”.

Nel frattempo si sono praticamente conclusi, occorrono solo dei piccoli interventi di rifinitura, i lavori di rifacimento dei servizi igienici a corredo dell’area mercatale (sono tornati usufruibili dalla settimana dopo Ferragosto). In questo caso i lavori hanno visto il rifacimento di scarichi, sanitari, piastrelle e isolamento delle tubature per evitare il rischio ghiaccio nel periodo invernale.

Per definire i traslochi temporanei l’assessore al Commercio Barbara Greggio ha presenziato lungo tutta la mattinata in piazza Falcone. In particolare si è pattuita una linea di intervento condivisa con le associazioni di categoria: erano presenti Sergio Mauretto (per Apa Biella), Carlo Pettinaroli (Anva Confesercenti), Michelangelo Trotta (Fiva Ascom), oltre ai due consiglieri comunali a palazzo Oropa Mohamed Es Saket e Andrea Ferrero.

In uno spirito di grande apertura e collaborazione, tutti i rappresentanti hanno manifestato la volontà di collaborare a 360° per la crescita dell’area mercatale e si è convenuto non appena terminati i lavori di restyling di riaggiornare il gruppo per parlare di un futuro “accorpamento dei banchi” che sarà oggetto di riflessione e confronto tra tutte le parti.

Soddisfatta soprattutto del grande desiderio di fare squadra l’assessore al Commercio Barbara Greggio: “Complice la partenza del cantiere nelle prossime settimane ci saranno su piazza Falcone delle inevitabili difficoltà, ma con il confronto e la collaborazione abbiamo trovato una soluzione che potrà arrecare il minor disagio possibile. A prescindere da questi lavori, ho trovato negli ambulanti e nei loro rappresentanti un’apertura di dialogo e di confronto. Sono convinta che si potranno ottenere buoni risultati per il rilancio dell’area mercatale. Accontentare tutti non è mai semplice, ma percepisco in tutti la volontà di migliorare e avviare nuove iniziative per valorizzare il nostro mercato”.