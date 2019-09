Rosazza in festa per l'inaugurazione del monumento “Le voci della Montagna” FOTO

Pubblico delle grandi occasioni a Rosazza. Ieri, domenica 1° settembre, si è tenuta l'inaugurazione del restaurato monumento dell'artista di chiara fama, Leonardo Bistolfi, dal titolo “Le voci della Montagna”, espressione ed insigne rappresentante del simbolismo europeo. Una chiusura in grande stile di una stagione davvero importante per la comunità del borgo cittadino dell'alta Valle del Cervo, in festa per la lieta occasione e unita in preghiera nella tradizionale processione della Madonna per le vie del paese. Oltre ai cittadini e a parte dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesca Delmastro, era presente anche il vescovo di Biella Roberto Farinella che ha impartito la benedizione del monumento.

“Il vescovo, simbolo della comunità ecclesiastica e cattolica. Le donne in gipun, simbolo della tradizione popolare, e gli amministratori in rappresentanza della comunità laica. Un monumento, simbolo di riconoscenza per il fondatore Federico Rosazza che ha cosparso di simboli il paese – commenta il primo cittadino - Il restauro avvenuto in un momento simbolico (120 anni dalla morte del Senatore e 110 dalla sua realizzazione). Un artista, Leonardo Bistolfi, espressione del simbolismo europeo. Una comunità intera che si riunisce intorno ai suoi simboli, che fungono da collante. Grazie Rosazza e rosazzesi per queste emozioni”.