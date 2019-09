Biella: Ecco i componenti della commissioni consiliari, il 12 settembre l'insediamento

Dopo la pausa estiva riprendono le attività del consiglio comunale. Il primo appuntamento è con la convoca, dopo le nomine dei componenti, delle commissioni consiliari permanenti. L’appuntamento per tutte le commissioni, dalla seconda alla sesta, è in programma per giovedì 12 settembre a partire dalle 17 alle 19. Le commissioni si ritrovano nella sala gruppi di palazzo Oropa. L’ordine del giorno prevede l’elezione dei presidenti e dei vice presidenti di commissione.

A seguire tutti i componenti nominati Componenti commissioni consiliari permanenti:

1^ COMMISSIONE CONSILIARE

Affari generali e istituzionali (Art.5 15 Statuto comunale):

Coletta Vito - Crida Anna - Topazzo Gigliola - Gallello Domenico - Paraggio Amedeo - Barrasso Pietro - Rinaldi Giovanni - Foglio Bonda Andrea - Caldesi Livia - Cavicchioli Marco - Gentile Sara.

2^ COMMISSIONE CONSILIARE

Assetto istituzionale - quartieri - servizi demografici - personale - coordinamento e organizzazione uffici - trasparenza e semplificazione - politiche europee - relazioni esterne - bilancio - tributi e attività finanziarie - controllo di gestione e revisione della spesa - Ced - sistemi informativi e sviluppo tecnologico - agenda digitale - patrimonio e società partecipate:

Dantonia Giovanni - Milan Claudio - Mino Franco - Vignola Alessandro - Paraggio Amedeo - Barrasso Pietro - Rinaldi Giovanni - Foglio Bonda Andrea - Biassoli Matteo - Presa Diego - Robazza Paolo.

3^ COMMISSIONE CONSILIARE

Pianificazione territoriale - urbanistica ed edilizia privata - ambiente - tutela degli animali - energia - ciclo delle acque e rifiuti - prevenzione idrogeologica - edilizia pubblica e scolastica - sicurezza ed impianti - parchi e giardini - arredo urbano - barriere architettoniche - illuminazione pubblica - strade e cimiteri:

Colletta Vito - Crida Anna - Dantonia Giovanni - Neggia Corrado - Perini Alberto - Barrasso Pietro - Rinaldi Giovanni - Foglio Bonda Andrea - Caldesi Livia - Varnero Valeria - Gentile Sara.

4^ COMMISSIONE CONSILIARE

Politiche sociali e assistenziali - pari opportunità - politiche abitative - famiglia - politiche giovanili - educazione e istruzione pubblica - asili nido - sanità:

Ercoli Alessio - Pasqualini Alessio - Topazzo Gigliola - Gallello Domenico - Maiolatesi Edoardo - Barrasso Pietro - Rinaldi Govanni - Foglio Bonda Andrea - Caldesi Livia - Bruschi Marta - Robazza Paolo.

5^ COMMISSIONE CONSILIARE

Polizia municipale e sicurezza - attività produttive - commercio e sviluppo economico - viabilità - protezione civile - trasporti - lavoro e formazione professionale:

Ferrari Gianni - Ferrero Andrea - Zen Cristina - Vignola Alessandro - Perini Alberto - Maio Federico - Rinaldi Giovanni - Foglio Bonda Andrea - Biassoli Matteo - Es Saket Mohamed - Robazza Paolo.

6^ COMMISSIONE CONSILIARE

Cultura - eventi e manifestazioni - turismo e montagna - sport - promozione del territorio - patrimonio Unesco - Santuario d’Oropa:

Ercoli Alessio - Ferrari Gianni - Pasqualini Alessio - Neggia Corrado - Maiolatesi Edoardo - Barrasso Pietro - Rinaldi Giovanni - Foglio Bonda Andrea - Biassoli Matteo - Bruschi Marta - Gentile Sara.