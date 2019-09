Zimone: Il Gomitolo di Vino apre il Cantavino 2019

Con una riuscita serata a base di piatti della tradizione (coregone e spalla di maiale) abbinati rispettivamente ai vini bianchi e rossi del Biellese è andato in scena ieri il primo appuntamento del 'Cantavino' organizzato dalla Pro Loco di Zimone: il 'Gomitolo di Vino'.

"Con questo premio - ha sottolineato il responsabile della giuria Corrado Masserano, enologo - vogliamo tornare a premiare i miglior vini del territorio come era un tempo con gli 'ottimi' dell'Enoteca Regionale della Serra. Ora che l'enoteca regionale non c'è più, grazie all'impegno di Camera di Commercio, Pro Loco di Zimone e Filatura di Crosa, sponsor della manifestazione, possiamo tornare a rinnovare l'appuntamento ogni anno con un nuovo premio: il 'Gomitolo di vino', che applica gli stessi canoni di valutazione degli ottimi e anche di altri premi importanti, come la 'Duja d'Or', ovvero andando a considerare premiati i vini con una valutazione globale superiore agli 85 su cento secondo le schede di valutazione unificate dei sommelier".

Buono il riscontro dei partecipanti (15 aziende) che hanno consegnato i campioni di prodotto divisi in tre categorie: bianchi 2018, rossi d'annata e rossi invecchiati. Questo l'elenco dei premiati per la categoria bianchi: Cellagrande con l'Erbaluce docg San Michele, Rolej con Erbaluce docg, Cantina Sociale della Serra con Erbaluce docg e Zaniboni con Erbaluce docg. Per i rossi d'annata (2017/18) premiati Rolej con Canavese Nebbiolo, Luciana Alberta con Canavese rosso, Cantina Sociale della Serra con Nebbiolo e con Rosso Canavese , Elisa Pozzo con il Rosso Masera. Per i vini rossi invecchiati, ovvero di annate antecedenti il 2016 i premiati sono stati: Rolej con Canavese Rosso 2015, Giuseppe Barni con Rosso Bramaterra 2010, Moncavallo con Spanna 2014, Mattia Antoniotti con Bramaterra doc 2015. Premiati anche i migliori vini di Zimone e paesi limitrofi con il 'Piulat', premio nato due anni or sono per il miglior vino di Zimone.

Ora il 'Cantavino' guarda all'8 settembre per la giornata principale di festa. Tra stand di hobbisti, mercato di prodotti gastronomici locali e la rivendita di vino dei produttori Biellesi sarà la mattina di domenica 8 settembre ad aprire i festeggiamenti. Dalle 9 del mattino saranno anche esposti i lavori delle scuole partecipanti al concorso didattico della Regione Piemonte 'Storie e poesia dell'uva'. Tutti coloro che vorranno potranno esprimere la preferenza per i lavori esposti affinchè venga deciso una classe vincitrice, ma tutte le scuole riceveranno materiale didattico in regalo per il giorno successivo : il primo del nuovo anno scolastico.

All'ora di pranzo scenderanno in pista le Pro Loco del territorio: Salussola, Ponderano e Magnano che prepareranno Panissa, Grigliata mista e dolce con i padroni di casa di Zimone al settore bevande. Tutto il pasto si consumerà nella piazza della Chiesa luogo di partenza dalla 14.30 dell'animazione musicale che sarà itinerante per tutto il mercato e il paese con L'Unione Musicale Zimonese, J'amis d'Albian e la Marciapè street band. Nei giardinetti ci sarà il gruppo 'Ca' Granda' di Strambino con la rievocazione dell'antico vivere e degli antichi mestieri del nostro passato recente.

In piazza animazione con Andrea Guasco che accoglierà gruppi ed ospiti seguendo anche la prova di pigiatura per i bambini prima della grande gara di pigiatura delle ore 17.30 (ci si iscrive al numero 015.670127 telefonando nelle ore serali): vino, bottiglie e prodotti in regalo ai vincitori. Al termine premiazione del concorso delle scuole e saluti con il boccale ufficiale della manifestazione alzato al cielo come auspicio per una vendemmia 2019 memorabile.