DocBimbi e il bosco del Vallino a Mongrando

Il DocBi propone per domenica 8 settembre la terza e ultima uscita annuale di DocBimbi, le semplici passeggiate alla scoperta del Biellese, con itinerari pensati per famiglie con bambini, i quali potranno trascorrere alcune ore in compagnia e conoscere, giocando, nuovi e semplici aspetti del territorio in cui vivono, con l’aiuto di qualificati accompagnatori e animatori.

Ecco il programma dell’escursione, che ha come meta il bosco del Vallino a Mongrando: Ore 15,00 - Ritrovo nella piazzetta antistante l’ingresso del Municipio di via Roma 40 a Mongrando. Ore 15,15 - Partenza della passeggiata lungo le vie del paese per raggiungere l’antica fucina Morino di Mongrando, che nei tre secoli di attività ha prodotto attrezzi agricoli e armi, e la secentesca chiesa di Curanuova, che sarà visitabile per l’occasione.

I partecipanti riscopriranno luoghi della tradizione contadina con antiche fontane, cascine e lavatoi, fino a raggiungere il sentiero che porta al bosco del Vallino. Qui si potranno ammirare e visitare le capanne nelle quali si svolge da oltre quarant’anni il presepe vivente nel periodo natalizio. I genitori saranno accompagnati da esperti del luogo e ci sarà animazione per i bambini.

Ore 17,00 - Merenda gratuita a base di succhi di frutta biologica e pane e miele biellese. L’escursione è organizzata in collaborazione con gli “Amici della Natura” di Mongrando e con la collaborazione dell’Associazione Biellese Apicoltori. La visita guidata, merenda compresa, è gratuita; per informazioni sul percorso 3465235629.