Running: Piedicavallo-Rifugio Rivetti, primi al traguardo Biolcati e Bozzalla

Una bella giornata di sole ha accompagnato il centinaio di corridori che questa mattina, 1° settembre, hanno partecipato alla corsa non competitiva Piedicavallo-Rifugio Rivetti, organizzata dai gestori del rifugio. Partenza alle 9 per la 5 chilometri con oltre 1000 metri di dislivello e arrivo al rifugio per un pranzo insieme in allegria.