Rugby under 18, Edinburgh Academy si aggiudica la 3a edizione della Bonprix International Cup

Edinburgh Academy si aggiudica la terza edizione della bonprix International Cup dopo aver sconfitto nell’ordine Biella Rugby (54-0) e Nordival Rugby Rovato (31-5). La gara in programma ieri alle ore 12 tra Biella e Rovato è terminata in perfetta parità: 17-17.

Il racconto dell’assistant coach Brc U18 Giovanni Martinetto: “I giocatori biellesi in campo oggi con Rovato erano gli stessi che hanno incontrato Edimburgo giovedì sera, ma fortunatamente il gioco imbastito era totalmente diverso. Ho visto più voglia di competere ed un’organizzazione più attenta ed ordinata. Dopo un primo quarto equilibrato, Rovato ha segnato grazie a uno dei pochi errori difensivi di Biella che però non ha fatto attendere e ha segnato con Zanotti al termine di una maul organizzata.

Il secondo tempo è iniziato come era finito il primo: meta di Calosso da perfetto lancio da touche. L’ultimo quarto ha visto Rovato pressare e Biella in calo fisico. Una meta di Rovato e quella di Santillan hanno determinato la fine di un bel match. Due le trasformazioni di Caputo. Da segnalare le ottime prestazioni, in tutto il torneo, degli esordienti in categoria Besso e Sciarretta. Tra i più esperti, tra gli avanti si sono distinti Agnolio, Destro e Ballarè; Calosso e Tosetti tra i trequarti.

È stato un bel torneo, giocato da squadre ben attrezzate che faranno bene in campionato. Gli scozzesi escono vincitori grazie a una preparazione molto più avanti. Il loro campionato inizierà sabato prossimo”.