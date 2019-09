L’Edilnol da corsa batte facilmente la Gessi Valsesia nel memorial Spianato, finisce 101-55 FOTOGALLERY

Biella debutta davanti al folto pubblico di Bielmonte nell’annuale Memorial dedicato a “Davide Spia Spianato” battendo la Gessi Valsesia 101-55.

Buone indicazioni dai nuovi, top scorer Barbante ed Omogbo a quota 14.

Primi 5 minuti passeggiati, anche troppo per una squadra che ha nelle idee una pallacanestro di alto ritmo e difesa forte. Valsesia infila 3 bombe e scappa sul 12-5 con Galbiati che scuote i suoi chiamando time-out. Da lì, con l’ingresso in campo di Massone e Pollone i ritmi, difensivi ed offensivi, si alzano.

“Nell’intervallo ho chiesto ai ragazzi di entrare in partita come 12 Pollone” dirà nel post-partita il coach dell’Edilnol testimoniando di aver apprezzato l’approccio delle seconde linee. Effettivamente l’impatto difensivo del Vercellese dà il là ad un parziale di 17-5 a favore dei lanieri che allungano le mani sulla partita conquistando l’inerzia. Il primo quarto si chiude sul 22-17.

Bene appunto Massone, migliore dei suoi nei primi 20 minuti seguito a ruota da Pollone e Donzelli silenzioso ed efficace.

La Gessi non regge l’impeto della squadra di Galbiati e cede il passo pesantemente nel secondo quarto che si chiude sul 44-25. L’intervallo non cambia le cose: Biella continua a cercare l’intensità in difesa e la differenza di categoria si vede sempre di più.

Bene in questa fase i nuovi: Omogbo dimostra di avere energia da vendere, Barbante di essere un sorprendente mix di mano morbida e coordinazione dall’altro dei suoi 213 cm, DeAngeli paga un po’ lo scotto della prima da senior ma colleziona alcune giocate pregevoli e Polite Jr sarà un bel grattacapo per le difese avversarie, specialmente quando - spesso - va a rimbalzo.

Il terzo quarto finisce 72-43. La partita scorre via fra alti e bassi di intensità, Bortolami risveglia l’ambiente regalando un saggio del suo atletismo con l’inchiodata del +40, 87-47.

Joseph Blair Jr entra in campo e segna 2 in contropiede sotto gli occhi di un sorridente Atripaldi che probabilmente stava pensando ai ricorsi storici di un nome del genere in campo con la canotta rossoblù. Bertetti sigla i punti che chiudono la partita, Biella supera quota 100 ed il match termina sul 101-55.

Galbiati analizza così il match nel post partita: “Abbiamo lavorato una sola settimana con la palla e si è visto, abbiamo inserito alcuni concetti difensivi ma senza averci lavorato. La richiesta che abbiamo fatto ai ragazzi è stata di applicare le cose che abbiamo visto in questi giorni, ci siamo riusciti in alcuni momenti e per questo non sono del tutto contento. Cerchiamo di tenere alta l’intensità e l’attenzione da parte di tutti.”

Ora appuntamento a giovedì, quando Antibes - A2 Francese - si presenterà al Forum per la seconda ed ultima amichevole del pre-stagione. Sarà l’anticamera della prima partita di Supercoppa: domenica 8 settembre alle 18 palla a due a Torino, nel primo derby della stagione.

TABELLINO

Edilnol Biella 101 - 55 Gessi Valsesia