Edilnol Pallacanestro Biella: abbonamenti a quasi 600 tessere

In attesa di questo pomeriggio alle 17 nella palestra di Bielmonte per la prima uscita stagionale per Edilnol Pallacanestro Biella, come ormai da anni ospite la Gessi Valsesia, si è chiuso ieri il diritto di prelazione per gli abbonati di Pallacanestro Biella. 576 tessere vendute il che significa in linea rispetto allo scorso campionato.

Il club ha intanto ufficializzato i numeri delle canotte rossoblù, scelti dai giocatori: 0 Daniel Donzelli, 2 Emmanuel Omogbo, 8 Gianmarco Bertetti, 10 Simone Barbante, 11 Lodovico Deangeli, 12 Giordano Bortolani, 15 Lorenzo Saccaggi, 17 Riccardo Bassi, 20 Matteo Pollone, 21 Eric Lombardi, 22 Federico Massone, 24 Ed Polite jr.