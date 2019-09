Il Biellese di corsa per Aism, decima edizione da record con 934 iscritti FOTOGALLERY

Decimo compleanno da record per la manifestazione podistica "Il Biellese di corsa per Aism", che si è corsa questa mattina 1° settembre. Quattro le partenze disponibili tra Cossato, Valdengo, Vigliano e Biella con 934 partecipanti in totale. Arrivo allo Stadio Lamarmora di Biella per le premiazioni e per celebrare insieme il momento di festa. Tra i presenti anche l'assessore di Biella Barbara Greggio e l'assessore di Cossato Furno Marchese.

Anche quest'anno la corsa non competitiva a passo libero si è svolta all'insegna della solidarietà e della sensibilizzazione dei biellesi verso le persone colpite da Sclerosi Multipla, che nel segno della beneficenza hanno così potuto sostenere le attività di Aism Biella. "Avrei voluto raggiungere i mille iscritti per la decima edizione - racconta l'ideatrice e organizzatrice dell'evento, Carmela Pastore - ma sono felice per il numero di iscritti che abbiamo raggiunto. La bella giornata di sole e la solidarietà di tanti biellesi hanno permesso la buona riuscita della manifestazione".