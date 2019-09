Rita De Lima (Pd): "La Lega e la destra strumentali come sempre"

Riceviamo e pubblichiamo. "Oltre ad invitarlo a leggere e a farsi aiutare nel comprendere quanto da me scritto precedentemente, riprovo a spiegare: Ho lavorato 40 anni al Serd, dove le situazioni sono state molto più gravi di oggi ma non c'erano tensioni sociali fomentate ad arte. Ricordo i tempi delle autoradio rubate e dei vetri rotti alle auto in sosta, i furti commessi anche su commissione. Sì, perché nel tempo sono stati molti quelli "per bene" che hanno deliberatamente usato queste persone. Oggi, con una situazione gestibile e molto più tranquilla siamo all'uso strumentale della Lega e della destra in generale per fomentare paure e odio come strumento di consenso politico.

Ribadisco che, come più volte espresso, e come scritto da me nel comunicato precedente, CERTO che si auspica lo spostamento del Serd in ospedale come struttura idonea per la cura delle persone. Da anni, è lo stesso personale dipendente del Serd a richiederlo. Richiesta inascoltata da parte dell'Asl, anche in presenza di una struttura ritenuta non più adeguata. Struttura che, per l'affluenza e per le tipologie di interventi diversificati, necessita di spazi diversi, entrate diverse, locali di accoglienza. Ma questo attiene alla mia visone di cura dei malati perché, ribadisco, le dipendenze sono malattie classificate dalla medicina mondiale, mentre l'evasione fiscale, Sig.Ercoli no , è reato. Un'idonea struttura, quindi, deve essere di tutela sia per i pazienti che per gli operatori che ci lavorano . Diverso è l'approccio al problema della Lega e della destra che non sono interessate alla visione di cura, ma parlano sempre e solo di emergenza sicurezza... E vogliono confinare il problema "tale e quale",in altro luogo, perche dà fastidio e produce delinquenza senza occuparsi minimamente di spendere una parola sui malati e sul tipo di società che produce queste patologie.

Il Biellese "vanta" tristi primati in questo senso sia in termini di malattie che di suicidi... Forse, varrebbe la pena, interrogarsi su come si vive, su quali disuguaglianze e discriminazioni il nostro tipo di società produce , questo dovrebbe essere sempre all'ordine del giorno nelle agende politiche. Ribadisco che il mio agire politico è sempre stato , e chi mi conosce lo sa bene, ed è rivolto a cercare soluzioni ai problemi delle persone in difficoltà non solo nel mondo delle dipendenze ma anche , degli anziani, dell' handicapp, delle donne, dei bambini che sono in povertà e deprivazione culturale e sanitaria: queste persone sono molto più numerose di quanto si creda, basta conoscere questa realtà per capire che ci sono problemi da affrontare invece che di aumentare paure e fobie.

La mia attenzione è rivolta a tutta la società, a tutto il mondo del lavoro perché è importante aiutare la produzione di plus-valore per creare più ricchezza ma sicuramente occorre lavorare per una più equa redistribuzione delle risorse, per avere un Paese più solidale. I paesi europei in cui i servizi di welfare sono gratuiti e di alta qualità, invidiati e studiati dai tanti altri Paesi che invece questi servizi non ce li hanno, stanno in piedi perché c'è una più alta tassazione e una redistribuzione della ricchezza: il che vuol dire, solidarietà nei confronti dei cittadini tutti. Perciò , va benissimo la richiesta di trasferimento in ospedale portata avanti anche dalla giunta precedente, ma i termini della discussione , per me ,restano la cura e la soluzione dei problemi. Rita de LIma