Alessio Ercoli vs Rita De Lima: "Sul Sert l'amministrazione Corradino sopperisce a mancanze del passato"

Replica del capogruppo della Lega in consiglio comunale a Biella. "Leggiamo con stupore le farneticazioni della neo-segretaria del PD biellese, Rita de Lima, in merito allo spostamento del Serd, battaglia storica della Lega biellese. Tralascio il colpo basso di accostare il mio nome nel ricordare che l'evasione fiscale sia un reato. Cosa c'entra con il tema della sua pantomima? Dimostra soltanto che il PD, come sempre, non ha argomenti. Potrei, dal canto mio, ricordare alla de Lima gli scandali che coinvolgono il suo partito: ad esempio MPS e Bibbiano. Ma non mi voglio abbassare a questo gioco sporco, bensì parlare nel merito di ciò che ci coinvolge realmente.

De Lima afferma che non ci sia mai stata una reale presa di posizione per affrontare il problema, ma forse si riferisce al suo partito. Se fosse un'auto-critica, sarebbe l'unica ad aver centrato il punto. Forse, infatti, la nuova segreteria non si ricorda delle oltre 400 firme raccolte proprio dalla Lega per chiedere lo spostamento del Serd dopo gravi episodi di aggressività ed indecenza nella zona, alle quali seguì - nell'aprile 2015 - il voto all'unanimità del consiglio comunale di Biella sulla mozione presentata sempre dalla Lega che impegnava il Sindaco e la giunta di allora a farsi portavoce presso l'ASL per individuare una più idonea struttura ad accogliere il Serd, con altresì il suggerimento dell'area del nuovo ospedale "vista la grande quantità di spazi nella zona e la lontananza da edifici scolastici, commerciali e civili".

Ci fa piacere che ora anche il PD si dica favorevole a spostare il Serd all'ospedale, ma arriva un po' in ritardo... Giusto 50 mesi da quando è stata approvata in consiglio comunale la mozione della Lega. Così come arriva in ritardo a porsi i problemi che in questi 50 mesi avrebbe dovuto risolvere.

L'unica cosa inaccettabile è che dopo 4 anni nulla si è mosso, così che l'amministrazione Corradino debba oggi sopperire alle mancanze del passato.