Dal Nord Ovest - Porta Nuova, la polizia recupera un trolley rubato con dentro 100 mila euro in gioielli

Teneva nel suo trolley, gioielli e monili per un valore pari a centomila euro. Forse per questo il suo bagaglio è subito saltato all'occhio di un uomo che se ne è impossessato mentre viaggiava, proprio come la proprietaria del prezioso trolley, sul Frecciarossa partito da Venezia Santa Lucia e diretto a Torino Porta Nuova. La donna, accortasi del furto, avvenuto nella mattinata di mercoledì 28 agosto, ha denunciato tutto alla Polizia Ferroviaria di Torino, che si è immediatamente attivata nella ricerca del colpevole. L'autore del furto, un 23enne italiano residente nel Torinese, è stato trovato anche grazie al sistema di videosorveglianza della stazione di Porta Nuova. All'interno della casa del giovane, i poliziotti hanno ritrovato i gioielli, e in particolare 600 anelli, 265 braccialetti, 85 collane, 320 paia di orecchini e pietre preziose. Tutta la refurtiva, che era destinata all’allestimento di uno stand espositivo presso una nota catena di negozi, è stata riconsegnata alla legittima proprietaria. Il 23enne è stato invece deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.